Im Koalitionsausschuss hat die schwarz-rote Bundesregierung die konkrete Ausgestaltung der E-Auto-Förderung für Haushalte mit kleinem und mittlerem Einkommen geeinigt. Und auch zum "Verbrenner-Aus" in der EU ab 2035 gibt es eine gemeinsame Position der Parteien. Wie die Nachrichtenagentur DPA unter Berufung auf ein Beschlusspapier nach dem Koalitionsausschuss berichtet, sollen mit dem neuen Förderprogramm der Kauf oder das Leasing von reinen Elektroautos, ...

