Das britische Startup Morris Commercial wird seine elektrische Neuauflage des in den 1950er Jahren produzierten Kleintransporters Morris J-Type in Wales bauen. Die Markteinführung des Retro-Stromers ist nun für Ende 2026 geplant, nachdem diese ursprünglich für 2021 vorgesehen war. Morris Commercial soll die Produktion nun für kommendes Jahr in St. Athan anstreben. Wie die walisische Regierung mitteilt, erhält das Unternehmen für den Bau der Produktionsstätte ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.