Das britische Startup Morris Commercial wird seine elektrische Neuauflage des in den 1950er Jahren produzierten Kleintransporters Morris J-Type in Wales bauen. Die Markteinführung des Retro-Stromers ist nun für Ende 2026 geplant, nachdem diese ursprünglich für 2021 vorgesehen war. Morris Commercial soll die Produktion nun für kommendes Jahr in St. Athan anstreben. Wie die walisische Regierung mitteilt, erhält das Unternehmen für den Bau der Produktionsstätte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net