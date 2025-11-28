Der Hang Seng befindet sich auf dem besten Weg, das zweite Jahr in Folge mit einem zweistelligen Plus abzuschließen. Im Gegensatz zum Vorjahr konnte der Index seit Anfang Januar sogar den Nasdaq 100 schlagen. Geht es nach JPMorgan, dann bieten die chinesischen Aktienmärkte auch im Jahr 2026 hervorragende Renditemöglichkeiten.Die US-Bank hat seine Einschätzung für chinesische Aktien auf "Overweight" angehoben und sieht für 2026 nun größere Gewinnchancen als Verlustrisiken. Die Strategen um Rajiv ...

