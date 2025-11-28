Anzeige
Freitag, 28.11.2025
Internationale Expansion geplant: Medizintechnik aus dem Weltraum!
Dow Jones News
28.11.2025 10:51 Uhr
TABELLE/Inflation in sechs Bundesländern wenig verändert im November

DJ TABELLE/Inflation in sechs Bundesländern wenig verändert im November

DOW JONES--Die Inflationsdaten aus sechs Bundesländern haben sich im November wenig verändert. In Bayern verharrte die jährliche Preissteigerung bei 2,2 Prozent, in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen bei 2,3 Prozent und in Brandenburg bei 2,6 Prozent. In Sachsen stieg sie auf 2,2 Prozent und in Hessen auf 2,5 Prozent.

Für Gesamtdeutschland hatten Volkswirte im Vorfeld erwartet, dass die Verbraucherpreise um 0,2 (Vormonat: plus 0,3) gegenüber dem Vormonat sinken werden. Die jährliche Inflationsrate soll der Prognose zufolge bei 2,3 Prozent verharren. Das Statistische Bundesamt (Destatis) veröffentlicht die Daten um 14.00 Uhr. 

=== 
             November   Oktober 
 
Bayern         -0,2% gg Vm  +0,3% gg Vm 
            +2,2% gg Vj  +2,2% gg Vj 
 
Baden-Württemberg   -0,3% gg Vm  +0,3% gg Vm 
            +2,3% gg Vj  +2,3% gg Vj 
 
Sachsen        -0,2% gg Vm  +0,3% gg Vm 
            +2,2% gg Vj  +2,1% gg Vj 
 
Hessen         -0,2% gg Vm  +0,3% gg Vm 
            +2,5% gg Vj  +2,4% gg Vj 
 
Nordrhein-Westfalen  -0,3% gg Vm  +0,4% gg Vm 
            +2,3% gg Vj  +2,3% gg Vj 
 
Brandenburg      -0,2% gg Vm  +0,4% gg Vm 
            +2,6% gg Vj  +2,6% gg Vj 
--------------------------------------------------------- 
Deutschland      -0,2% gg Vm* +0,3% gg Vm 
(14.00 Uhr)      +2,3% gg Vj* +2,3% gg Vj 
*Prognose 
===

