Thea Dorn empfängt in einer neuen Ausgabe von "Das Literarische Quartett" die Schriftstellerin Eva Menasse, den Philosophen Wolfram Eilenberger und den Literaturkritiker Adam Soboczynski. Gemeinsam debattieren sie über vier Neuerscheinungen. Im ZDF-Streaming-Portal ist "Das Literarische Quartett" ab Freitag, 5. Dezember 2025, 10.00 Uhr, zu sehen, im ZDF am selben Tag um 23.30 Uhr."Das Literarische Quartett" diskutiert im Rang-Foyer des Berliner Ensembles über folgende Bücher:Margaret Atwood - "Book of Lives. So etwas wie Memoiren"Samanta Schweblin - "Das gute Übel"Lili Körber - "Abschied von gestern"László Krasznahorkai - "Zsömle ist weg"Das nächste "Literarische Quartett" wird am Freitag, 6. Februar 2026 um 23.30 Uhr im ZDF ausgestrahlt.