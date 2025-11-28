FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bilfinger von 105 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auf seinem Kapitalmarkttag am 2. Dezember könnte der Industriedienstleister seine mittelfristige Margenzielspanne von derzeit noch 6 bis 7 Prozent auf 7 bis 9 Prozent anheben, schrieb Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. In den vergangenen Monaten sind die Erwartungen am Markt nach seiner Einschätzung schon deutlich gestiegen. Kuhn erinnerte daran, dass der Markt die im Februar 2023 veröffentlichten Mittelfristziele zunächst angezweifelt habe - inzwischen habe sich deren Glaubwürdigkeit deutlich verbessert./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 07:56 / CET

DE0005909006