Weinfelden (ots) -Lidl Schweiz startet den Dezember mit einer spürbaren Entlastung für Schweizer Haushalte: Gerade in der Weihnachtszeit will der Detailhändler seinen Kundinnen und Kunden etwas zurückgeben. Die neue Autobahn-Vignette 2026 ist am 1. Dezember 2025 exklusiv für Nutzer der Lidl Plus App zum Tiefpreis von nur CHF 19.90 erhältlich. Das ist weniger als die Hälfte des offiziellen Preises von 40 Franken. Mit diesem Angebot liefert Lidl Schweiz den tiefsten Preis, zu dem die Vignette je im Detailhandel erhältlich war.Lidl Schweiz bietet die Vignette 2026 zum historischen Tiefpreis von CHF 19.90 an. Mit dieser Aktion setzt Lidl Schweiz ein deutliches Zeichen gegen die steigenden Lebenshaltungskosten und ermöglicht den Schweizer Autofahrenden eine sofortige, spürbare Entlastung. Mit der Vignette bei Lidl sparen Kundinnen und Kunden über 50 % im Vergleich zum regulären Preis. Zugleich unterstreicht Lidl Schweiz damit seine Position als Preisführer und beweist, dass Detailhändler aktiv zur Entlastung der privaten Haushalte beitragen können."Für viele Schweizerinnen und Schweizer ist es ein jährliches Ritual: Der Kauf der neuen Autobahnvignette. Durch diesen Preisvorteil bei Lidl möchten wir ein aktives Zeichen gegen die Teuerung setzen und unsere Kundinnen und Kunden spürbar entlasten", so Bram Van der Valk Geschäftsleiter Kunde bei Lidl Schweiz. "Diese Aktion dient gleichzeitig als Dankeschön an unsere treuen Lidl Plus Nutzenden und bestätigt unsere Rolle als klarer Preisführer im Schweizer Detailhandel."Weitere Preisvorteile zum Start der AdventszeitAm 1. Dezember erhalten Lidl Plus Mitglieder die Vignette zum Tiefpreis von CHF 19.90. Wer diesen Tag verpasst, hat am 2. und 3. Dezember weiterhin die Möglichkeit, die Vignette für CHF 23.90 zu kaufen. Kundinnen und Kunden ohne Lidl Plus profitieren während des gesamten Aktionszeitraums vom 1. bis 3. Dezember von einem reduzierten Preis von CHF 29.90. Alle Angebote gelten bei einem Mindesteinkauf von 70 Franken in allen Lidl Schweiz Filialen, solange der Vorrat reicht.Pressekontakt:MedienstelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100936914