Eli Lilly hat Geschichte geschrieben. Als erstes börsennotierter Pharma-Konzern konnte eine Billionen-Dollar-Bewertung erreicht werden. Die Neubewertung der vergangenen Jahre fußt vor allem auf einem Wirkstoff: Tirzepatid. Das Diabetes- respektive Abnehmmittel, welches unter den Handelsnamen Mounjaro und Zepbound regelrecht aus den Regalen gerissen wird, soll immer mehr Menschen zugänglich gemacht werden.Inzwischen gibt es Spekulationen, dass Eli Lilly in Südkorea eine Produktion aufbauen könnte. ...

