Silber ist auf gutem Weg, erstmals seit 2022 die Performance von Gold zu übertreffen - und dies deutlich. Viele Anleger fragen sich nun: Was soll ich kaufen, Silber oder Gold? das sagen erfahrene Analysten und Fondsmanager. In den vergangenen Wochen haben mehrere Rohstoffexperten explizit Silber - und nicht Gold - als das interessantere Investment herausgestellt. Bereits seit mehreren Monaten weist z.B. Ned Naylor-Leyland, der Fondsmanager des ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.