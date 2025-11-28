Die europäische Raumfahrtagentur Esa will bis zum Ende des Jahrzehnts Europäer zum Mond bringen. Das erste Ticket soll dabei an einen Astronauten oder eine Astronautin aus Deutschland gehen. Das sind die vier Kandidaten. Die zwölf Menschen, die bisher den Mond betreten haben, stammen allesamt aus den USA. Das soll sich laut der europäischen Raumfahrtagentur Esa ändern. Im Rahmen der geplanten Artemis-Mondmissionen der US-Raumfahrtbehörde Nasa sollen ...

