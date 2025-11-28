© Foto: Deutsche Börse AG

Die Deutsche Börse treibt ihre Expansion im Fondsgeschäft voran - und verhandelt exklusiv über eine Komplettübernahme der britischen Allfunds Group. Analysten sehen große Chancen, aber noch einige Hindernisse.Die Deutsche Börse steht offenbar vor ihrem nächsten großen Wurf: Die Frankfurt bestätigten in dieser Woche exklusive Verhandlungen über die Übernahme des Fondsplattform-Betreibers Allfunds. Das Angebot liegt bei 8,80 Euro je Aktie - zur Hälfte in bar, zur Hälfte in Deutsche-Börse-Papieren, ergänzt um 0,20 Euro Dividende. Insgesamt summiert sich das Paket auf rund 5,3 Milliarden Euro, ein Aufschlag von 32,5 Prozent auf den letzten Allfunds-Schlusskurs. Laut einer Modellrechnung der UBS …