Die Preise für Gewerbeversicherungen sind in den letzten drei Jahren stabil geblieben oder sogar leicht gesunken. Besonders handwerkliche Betriebe zahlen zum Teil deutlich weniger. Gleichzeitig wählen viele KMU bewusst leistungsstärkere Prämien. Das zeigt der aktuelle Finanzchef24-Preisindex. Der Markt für Gewerbeversicherungen ist in den letzten Jahren relativ stabil geblieben - und das trotz Inflation und steigender Schadenkosten. Das zeigt der neue Finanzchef24-Preisindex. Laut dem Münchener ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact