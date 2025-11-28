Die Großwetterlage und die Berichtssaison zeichnen ein verzerrtes Bild. In diesem Umfeld scheint so gut wie keine Aktie sicher.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 LYNX-Werbemitteilung - Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|41,850
|42,350
|11:39
|41,830
|42,170
|11:35
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:30
|Nutanix: S&P am Allzeithoch, die Hälfte aller Aktien im Crash
|Die Großwetterlage und die Berichtssaison zeichnen ein verzerrtes Bild. In diesem Umfeld scheint so gut wie keine Aktie sicher Den vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|Mi
|Why Nutanix Stock Dived by Nearly 18% Today
|Mi
|Gold Gains Over 1%; Nutanix Shares Fall After Q1 Results
|Mi
|Morgan Stanley lowers Nutanix stock price target to $82 on revenue timing issues
|Mi
|Nutanix Analysts Cut Their Forecasts After Q1 Earnings
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|NUTANIX INC
|42,160
|+1,15 %