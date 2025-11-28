Die Deutsche Börse könnte vor der größten Übernahme ihrer Geschichte stehen



Der DAX-Konzern bestätigt Gespräche über eine mögliche Übernahme der Fondsverwaltungsplattform Allfunds für 5,3 Milliarden Euro. Vorstandschef Stephan Leithner will mit diesem Schritt die Konsolidierung der Branche weiter vorantreiben. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, würde eine Fusion ein paneuropäisches Ökosystem schaffen und die Fragmentierung der europäischen Investmentfondsbranche reduzieren.



Für die Allfunds-Aktien möchte die Deutsche Börse insgesamt 8,80 Euro je Aktie bieten. 4,30 Euro sollen dabei in bar gezahlt werden und 4,30 Euro in Deutsche-Börse-Aktien. Hinzu kommt eine Dividende von 20 Cent je Aktie für das Geschäftsjahr 2025. Am Donnerstag schlossen die Aktien der Deutschen Börse, die derzeit mit etwa 43 Milliarden Euro bewertet sind, rund 1,8 Prozent im Plus. Die in Amsterdam notierten Allfunds-Papiere stiegen um mehr als 20 Prozent auf 8,08 Euro.



Quelle: HSBC









