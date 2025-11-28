Der kommerzielle Flop des iPhone Air wird auch von der Konkurrenz genau beobachtet. Chinesische Smartphone-Hersteller haben offenbar drastische Konsequenzen daraus gezogen. Mitte September hat Apple zusammen mit der iPhone-17-Reihe das iPhone Air veröffentlicht. Die Erwartungshaltung des US-Konzerns rund um das ultradünne Smartphone war von Beginn an nicht groß, nur 10 Prozent der gesamten iPhone-Produktion waren für das Air-Modell vorgesehen. Produktion ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.