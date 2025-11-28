HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MWB Research hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Die neuen Rahmenverträge mit der öffentlichen Hand (ProVitako) lägen deutlich über dem zuvor angepeilten Gesamtvolumen, schrieb Harald Hof in seinem am Freitag veröffentlichten Kommentar. Der Digitalisierungsdrang deutscher Kommunen nehme zu und der IT-Dienstleister spiele hier eine gute Rolle./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 10:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005158703





© 2025 dpa-AFX-Analyser