Top 5 S&P 500 | Handelsstopp bei CME, Alibaba greift Meta an & Delivery Hero
© 2025 wallstreetONLINE TV
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|549,80
|550,20
|13:27
|549,80
|550,20
|13:27
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:54
|Top 5 S&P 500 | Handelsstopp bei CME, Alibaba greift Meta an & Delivery Hero
|Top 5 S&P 500 | Handelsstopp bei CME, Alibaba greift Meta an & Delivery Her
► Artikel lesen
|11:47
|HKD1.1B Southbound Trading Net Inflow to BABA-W
|11:43
|Alibaba dives into AI glasses segment
|09:10
|Alibaba launches new Quark AI glasses series
|08:47
|Taobao Instant Commerce To Cancel Overtime Deductions to Extend Coverage to 60 Mainland CN Cities
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|13:25
|Euronext zur CME-Handelsunterbrechung
|13:23
|Europe midday: Shares rally despite German retail sales, CME outage
|13:09
|Komplett-Ausfall an Terminbörse CME: Futures-Handel in Aktien, Öl, Gold und FX lahmgelegt
|Ein Defekt in einem Datenzentrum der Chicago Mercantile Exchange (CME) hat am Freitag den weltweiten Handel mit Futures und Optionen gestoppt - ausgerechnet am Verfallstag: Öl, Gold, Aktien-Indizes...
► Artikel lesen
|12:54
|Cooling issue at data center halts futures trading for CME Group
|12:45
|CME futures outage disrupts trading across global markets, including Bursa
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:33
|DELIVERY HERO mit anhaltenden Kursgewinnen
|Seit vergangenem Freitag hat der Kurs des Essenslieferdienstes rund 23 % zugelegt. Besondere Aufwärtsdynamik kam gestern und heute auf. Allein heute notiert die Aktie 12 % im Plus. Ursache ist der aktivistische...
► Artikel lesen
|12:33
|Großaktionäre drängen Delivery Hero zu Strategieüberprüfung - Agentur
|DJ Großaktionäre drängen Delivery Hero zu Strategieüberprüfung - Agentur
DOW JONES--Delivery Hero steht einem Medienbericht zufolge unter Druck von mehreren Großaktionären, eine strategische Überprüfung...
► Artikel lesen
|12:05
|Aktien Frankfurt: Wenig Bewegung zum Wochenausklang
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Erholung am deutschen Aktienmarkt haben es die Anleger am "Black Friday" ruhig angehen lassen. Deutsche Konjunkturdaten zeigten kaum Einfluss auf die Notierungen....
► Artikel lesen
|11:54
|Top 5 S&P 500 | Handelsstopp bei CME, Alibaba greift Meta an & Delivery Hero
|Top 5 S&P 500 | Handelsstopp bei CME, Alibaba greift Meta an & Delivery Her
► Artikel lesen
|11:43
|AKTIE IM FOKUS 2: Delivery Hero gefragt - Bericht über Aktionärsdruck
| (neu: Xetra-Kursentwicklung, mehr Details, weitere Händlerstimme) FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Delivery Hero haben am Freitag ihre jüngste Erholung fortgesetzt. Angetrieben von einem Bericht...
► Artikel lesen
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:54
|Top 5 S&P 500 | Handelsstopp bei CME, Alibaba greift Meta an & Delivery Hero
|Top 5 S&P 500 | Handelsstopp bei CME, Alibaba greift Meta an & Delivery Her
► Artikel lesen
|09:54
|Instagram erlaubt Links in Reels, wenn du das machst
|08:42
|UBS hetzt Ex-CS-Bonus-Bankern Anwälte auf den Hals: Juristen der Grossbank drohen per WhatsApp und am ...
|08:06
|Online Home Shop: OHS attracts over 1,600 Instagram and TikTok creators after Housewise Winter Social and record sales
|MANCHESTER, England, Nov. 28, 2025 /PRNewswire/ -- Online Home Shop (OHS) has attracted over 1,600 Instagram and TikTok creators to sign up to its Influencer Community after showcasing its...
► Artikel lesen
|Do
|The Ray-Ban Meta smart glasses are at their best-ever price for Black Friday
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR
|135,20
|+1,35 %
|CME GROUP INC
|239,65
|-1,09 %
|DELIVERY HERO SE
|19,830
|+13,06 %
|META PLATFORMS INC
|550,40
|+0,16 %