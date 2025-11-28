Ausseerland, Salzkammergut (ots) -Wenn im Ausseerland Salzkammergut die Adventszeit anbricht, legt sich eine anmutige Ruhe über die Landschaft. Zwischen verschneiten Bergkämmen, klarer Winterluft und wärmenden Stuben kehrt jene besondere Stimmung ein, die die Einheimischen liebevoll als "stade Zeit" bezeichnen.Im Ausseerland Salzkammergut wird der Advent nicht als hektische Vorweihnachtszeit erlebt, sondern als Zeit, in der man "eiwendig" wird - also nach innen spürt, Traditionen pflegt und die einfachen Dinge wieder stärker ins Bewusstsein rückt.Lichterglanz und Genussmomente vom 28. November 2025 bis 8. Januar 2026Auch die größeren Adventmärkte im Kurpark von Altaussee, Bad Aussee und Bad Mitterndorf behalten ihren bewusst ruhigen, regionalen Charakter. Besucher erwarten selbstgemachte Produkte, liebevoll gefertigtes Handwerk, Besonderheiten und eine Vielzahl an Ausseer Schmankerln - von herzhaften Fleischknödeln mit Sauerkraut über Wurst- und Backwaren bis hin zu wärmenden Getränken, die perfekt in die kalte Jahreszeit passen.Ergänzt werden diese Märkte durch zahlreiche kleinere, stimmungsvolle Veranstaltungen: den Adventmarkt im Kaiserlichen Stall in Grundlsee, die Krippenausstellung mit angeschlossenem Weihnachtsmarkt auf der Blaa Alm oder den Tauplitzer Advent im Dorf. Traditionelle Volkslieder und das feierliche Turmblasen verleihen der gesamten Vorweihnachtszeit eine besondere musikalische Note.Ein Highlight des Ausseer Advents: Das Nikolospiel am 5. und 6. Dezember 2025Besondere Aufmerksamkeit gilt im Ausseerland einem der ältesten und eindrucksvollsten Bräuche der Region - dem Nikolospiel in Bad Mitterndorf. Dieses außergewöhnliche Traditionstheater, das von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe ausgezeichnet wurde, verbindet religiöse Elemente, lokale Erzählkultur und kunstvolle Maskenschnitzerei zu einem einzigartigen Erlebnis.Seit Generationen wird das Spiel nahezu unverändert weitergegeben und begeistert mit einer eindrucksvollen Mischung aus furchterregenden als auch humorvollen Figuren, stimmungsvollen Szenen und tief verwurzelter Symbolik. Die Darsteller sind ausschließlich Einheimische, die mit großer Hingabe Jahr für Jahr diese lebendige Tradition pflegen. Wer das Nikolospiel erlebt, erfährt eine unverfälschte Form regionaler Kultur, die im Alpenraum ihresgleichen sucht.Weihnachten zum Mitnehmen mit der Adventbox "Dein Ausseerland"Wer die stimmungsvolle Atmosphäre des Ausseer Advents nach Hause holen möchte, kann dies heuer erstmals mit der Adventbox "Dein Ausseerland". Sie vereint neun sorgfältig ausgewählte Produkte aus örtlicher Handwerkskunst und Kulinarik - vom handverzierten Holz-Kochlöffel über liebevoll bedruckte Stoffe bis hin zu regionalen Wurst-, Tee- und Backwaren. www.ausseerland.at/shopDie Box ist ein Stück Ausseer Authentizität im Kleinformat und zeigt, wie vielfältig und hochwertig die regionale Handwerks- und Genusskultur ist. Sie eignet sich sowohl als Geschenk als auch als persönliche Erinnerung an die stade Zeit im Salzkammergut. Für Gäste, Stammurlauber und alle, die eine besondere Beziehung zum Ausseerland haben, bietet sie eine einzigartige Möglichkeit, die Region auch aus der Ferne zu erleben.Brauchtum, Raunächte und stille RitualeNach dem Advent beginnen im Ausseerland die Raunächte - eine geheimnisvolle Zeit zwischen Thomasnacht (21. Dezember 2025) und Perchtennacht (5. Januar 2026).Räucherungen mit Harzen und Kräutern, das Schreiben der "13 Wünsche" und kleine familiäre Rituale bewahren altes Wissen und verbinden Vergangenheit und Gegenwart. Mehr dazu unter: www.ausseerland.atPressekontakt:Tourismusverband Ausseerland SalzkammergutPratergasse 388A-8990 Bad AusseeTel. +43 3622 54040-0Mail: info@ausseerland.atWeb: www.ausseerland.atPressekontakt:Maria Liebeweinml@dimaconcept.dewww.urlaubsinspirationen.comOriginal-Content von: Tourismusverband Ausseerland - Salzkammergut, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117232/6168243