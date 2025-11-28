Frankfurt (ots) -Dritte Folge des FR-Podcasts KlimaklartextIn der neuen Folge des FR-Podcasts Klimaklartext warnt Energieökonomin Claudia Kemfert vor einer falschen Hoffnung auf CCS-Technologien. Nach der Weltklimakonferenz in Brasilien kritisiert sie fehlende Verbindlichkeit beim 1,5-Grad-Ziel und mahnt eine sofortige Senkung der Emissionen an: "Jedes Zehntelgrad zählt an Vermeidung." CCS könne bei unvermeidbaren Restemissionen sinnvoll sein, berge aber erhebliche Risiken wie Leckagen. Die Folge thematisiert zudem natürliche CO2-Senken wie Wälder und Moore. Die dritte Folge von Klimaklartext ist ab Sonntag um 9 Uhr auf fr.de und allen Podcastplattformen abrufbar.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3989Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/10349/6168274

