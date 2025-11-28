© Foto: LKAB - XinHua

Europas Wirtschaft hängt an Magnetmetallen aus China - doch zwei Großprojekte könnten das Kräfteverhältnis neu ordnen. Mit ihnen will die EU ihre größte Rohstoffschwäche in eine Stärke verwandeln.Europa will unabhängig werden - und zwar von jenem Rohstoffsegment, in dem China seit Jahrzehnten fast unangefochten dominiert: den Seltenen Erden. Ohne sie läuft nichts in der modernen Wirtschaft: Elektromotoren, Windturbinen, Robotik, Rüstung, Smartphones. Wer sie kontrolliert, kontrolliert Zukunftstechnologien. Nun startet Europa den größten Rohstoff-Aufbruch seit Generationen. Im Zentrum stehen zwei nordische Mega-Projekte, beide radikal unterschiedlich - aber beide potenziell historisch. …