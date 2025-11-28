London (www.anleihencheck.de) - In den USA preisen die Märkte eine Zinssenkung im Dezember ein, während die Personalie des Fed-Vorsitzenden Gestalt anzunehmen scheint, so Mark Dowding, Fixed Income CIO bei RBC BlueBay Asset Management.Die seit langem diskutierte Gefahr des Durchgriffs der Regierung auf die Notenbank könnte sich als wenig begründet herausstellen. In Großbritannien löse der Staatshaushalt keine aktuellen Probleme, sondern verlagere sie in die Zukunft. Währenddessen würden die Bürger mit den Füßen abstimmen, beobachte Mark Dowding. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.