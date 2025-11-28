Der Hyundai-Konzern feiert Richtfest für seinen Future Mobility Battery Campus im koreanischen Anseong. Die Fertigstellung ist für Ende 2026 geplant. Die Einrichtung soll dem Konzern als erster umfassender Forschungs- und Entwicklungsstandort für Batterien dienen. Ob dort auch eigene Zellen vom Band laufen werden, bleibt unklar. Der erste Spatenstich für den neuen Campus war im Januar 2025 erfolgt, nun hat Hyundai auf der Baustelle in einem Industriegebiet ...

