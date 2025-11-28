© Foto: Peter Kneffel - dpa

Quantum Systems hat seine Bewertung auf drei Milliarden Euro gesteigert. Die Produktion wird international ausgebaut, Abfangdrohnen kommen 2026 - und am Markt wächst die Spekulation über einen möglichen IPO.Der Münchner Drohnenhersteller Quantum Systems hat seine Bewertung in nur sechs Monaten auf über drei Milliarden Euro verdreifacht. Das Unternehmen sammelte in einer von Balderton Capital angeführten Erweiterung der Serie-C-Runde weitere 180 Millionen Euro ein und kommt damit 2025 auf insgesamt 340 Millionen Euro frisches Kapital - die größte private Finanzierung im europäischen Dual-Use-Sektor in diesem Jahr. Unterstützt wird Quantum Systems unter anderem von Peter Thiel, Porsche …