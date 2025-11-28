Hamburg (ots) -Mit rund 30.000 Großflächenplakaten und einer begleitenden Social-Media-Offensive startet die Bibel TV Stiftung gGmbH eine der außergewöhnlich groß angelegten Glaubenskampagnen der letzten Jahre. Die Motive erscheinen im gesamten Bundesgebiet und werden ergänzt durch zielgenaue Online-Anzeigen. Ziel ist es, möglichst viele Menschen in Deutschland an die Frage nach Gott zu erinnern und sie zu einem ersten - oder neuen Schritt in eine Kirche oder Gemeinde vor Ort einzuladen - ausdrücklich als Dienst für alle christlichen Konfessionen und Gemeinden.Großes Wirkpotenzial durch Außenwerbung plus Social MediaÜber den Fachverband Außenwerbung (FAW) an die kleinen und großen Plakatflächen-Betreiber verteilt, werden die Botschaften in den nächsten Monaten überall im ganzen Land auftauchen. Laut Media-Analyse "ma Plakat 2019" erreicht eine national angelegte Großflächenkampagne rund 84,8 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren mindestens einmal; über 90 Prozent kommen wöchentlich mit Außenwerbung in Kontakt. In der Praxis bedeutet das: Der Durchschnittsbürger begegnet den Motiven während der Laufzeit nicht nur einmal, sondern je nach Wohn- und Arbeitsort gleich mehrfach - auf dem Weg zur Arbeit, beim Einkauf oder auf Reisen."Bibel TV erreicht mit dieser Kampagne eine beeindruckende bundesweite Präsenz. Die 30.000 Großflächenplakate sowohl in Metropolen als auch in kleineren Kommunen sorgen dafür, dass jede Bürgerin und jeder Bürger eine Chance hat, die Botschaft zu sehen", sagt Dr. Kai-Marcus Thäsler, Hauptgeschäftsführer des Fachverbands Außenwerbung (FAW).Zusätzlich verstärkt Bibel TV die Wirkung der Plakate mit einer breit angelegten Social-Media-Kampagne. Studien zeigen, dass Außenwerbung die Reichweite anderer Medienkanäle - etwa von Social Ads - innerhalb einer Woche deutlich erhöhen und die Wirksamkeit digitaler Kampagnen spürbar steigern kann. Die Aktion spannt damit ein dichtes Netz von der Straße bis auf den Bildschirm des Smartphones. Die Formulierung "mehr in deiner Kirche" ist bewusst allgemein gehalten und meint alle Kirchen und Gemeinden vor Ort, unabhängig von Konfession oder Verband. Gleichzeitig verweisen die Motive auf thematische Landingpages von Bibel TV, auf denen vertiefende Videoangebote über Gott und den Glauben bereitstehen.Marktforschung: 48 getestete Motive für die wirksamste EinladungUm für dieses christliche Anliegen die wirksamsten Texte zu finden, hat das Kampagnen-Team von Bibel TV über viele Monate Marktforschung betrieben. Nach ersten Recherchen und Auswertungen wurden 48 unterschiedliche Plakat-Headlines als Online-Anzeigen gegeneinander getestet: Welche Formulierungen von Bedürfnissen und Fragen erzeugen die meisten Reaktionen und Klicks, wenn es um Themen geht, bei denen der Gott, der unsere tiefsten Bedürfnisse kennt und stillen kann, helfen möchte? Die ausgewählten Motive haben sich in diesen Tests als besonders effektiv erwiesen, um Menschen an Gott zu erinnern und sie zum Weiterklicken und Weiterfragen zu motivieren.Ziele der Kampagne: Anstöße im Alltag, Schritte in die Kirche und zum GlaubenDa sich die Frage nach Gott für viele Menschen im fordernden Alltag eher selten stellt, setzt die Kampagne genau dort an: mit bewusst platzierten "Inspirationen " auf Großflächen und in den sozialen Medien.Konkret verfolgt die Kampagne drei Ziele:- Sie will Menschen dazu einladen, wieder oder erstmals eine Kirche oder eine Gemeinde vor Ort zu besuchen,- mit ansprechenden Videos auf unterschiedlichen Landingpages zu diesem Schritt animieren und darüber näher informieren- Öffentliche Aufmerksamkeit für die Frage nach Gott zu schaffen und damit einen Talk-Of-Town generieren. Gott soll wieder Gesprächsstoff sein - in Kirchen und Gemeinden, christlichen Werken, aber auch im persönlichen Gespräch zwischen Menschen im Alltag - über alle Konfessionen hinweg.Die spendenfinanzierte Kampagne ist damit ausdrücklich als Werkzeug im Dienst des gemeinsamen missionarischen Auftrags der Kirchen und Werke angelegt - offen zur Mitnutzung und Weiterführung.Wie können Kirchen, christliche Werke und Gemeinden diese Kampagne nutzen?Bibel TV lädt Kirchen und Gemeinden ausdrücklich ein, die entstehende Öffentlichkeit für eigene Gemeindeeinladungen zu nutzen und die Kampagne auch im Gebet mitzutragen.Für Kirchen, Bistümer, Landeskirchen und GemeindeverbändeWeil auf den Plakaten "mehr in deiner Kirche..." steht, ist es wichtig, dass Verantwortliche in Kirchen gut informiert sind. Sie sollen:- über die Kampagne Bescheid wissen,- sie einordnen und die Hintergründe kennen,- und auskunftsfähig sein, wenn sie darauf angesprochen werden.Die durch viele Spenderinnen und Spender geschaffene Aufmerksamkeit kann in regionalen Projekten und Einladungsaktionen einzelner Gemeinden aufgegriffen werden -so erhält jede Gemeinde die Chance, eine große Einladungskampagne vor Ort fortzuführen. Bibel TV lädt Kirchen und Gemeinden daher explizit ein, die aus der Kampagne resultierende Öffentlichkeit für ihre eigenen Gemeindeeinladungen zu nutzen und die Kampagne auch im Gebet mitzutragen.Für christliche Werke und Inhalte-ProduzentenDie Kampagne trägt in der Unterzeile den Hinweis "mehr in deiner Kirche und auf Bibel TV". Der dort angegebene Link wird vielfach genutzt werden und führt auf thematische Landingpages. Dort können Videos und Inhalte eingebunden werden, die Außenstehende bei Themen wie "Geliebt", "Angenommen" oder "Einsamkeit" einen Schritt weiterführen.Bibel TV stellt dafür seine spendenfinanzierte Infrastruktur - Apps, Webseiten und den Fernsehsender - als neutrale christliche Plattform zur Verfügung. Für die Video-Inhalte gelten die in Abstimmung mit den Medienanstalten und im ökumenischen Gespräch zur konfessionsverbindenden Gestaltung der Plattform entwickelten inhaltlichen Kriterien, die den Bibel-TV-Partnern bekannt sind. Weitere Informationen finden sich unter www.bibeltv.de/partnerFür einzelne Kirchengemeinden und Christinnen und Christen vor OrtWo Plakate und Social-Media-Ads zu den Kampagnenthemen für erhöhte Präsenz sorgen, ist der Boden bereitet für weitere Einladungsmaßnahmen vor Ort. Gemeinden, Kirchen und christliche Werke sind ausdrücklich eingeladen, die Kampagne aufzugreifen und weiterzuführen, solange die Nutzung dem Ziel entspricht, zu Gott und zum Glauben einzuladen.Mögliche Maßnahmen vor Ort sind zum Beispiel:- Gemeindeflyer und Einladungshefte- Postwurfsendungen und Anzeigen- Social-Media-Posts und -Kampagnen- Hinweise auf konkrete Veranstaltungen, Glaubenskurse oder besondere Gottesdienste der eigenen Gemeinde.So können Menschen, deren Interesse durch die Plakate und Anzeigen geweckt wurde, in ihren christlichen Gemeinden persönlich willkommen geheißen und begleitet werden.Service-Angebote und Downloads von Bibel TVZur Unterstützung stellt Bibel TV bald auf der Internetseite www.jemand-da.de/material verschiedene Materialien frei zur Verfügung, damit Kirchen, Werke und Gemeinden die spendenfinanzierte Reichweite der Kampagne mit eigenen, lokal passenden Maßnahmen verbinden können:- Motive der Plakate in den Formaten A3, A4 und A5 zum Ausdrucken- Offene Layout-Daten zur Weiterverwendung (z. B. für eigene Plakate, Flyer, Anzeigen)- Vorschläge für Social-Media-Posts für Gemeinden- Vorschläge für Zeitungsanzeigen für GemeindenNeben dem Fernsehsender nutzt Bibel TV als das gemeinsame Verkündigungswerk aller Christen schon seit Jahrzehnten viele weitere sich bietenden Wege. Seit 2014 gibt es bundesweite Plakatkampagnen, Social-Media-Kampagnen und vieles mehr, die unabhängig vom Fernsehen direkt zu Gott einladen und damit die Arbeit aller christlichen Gemeinden und Kirchen unterstützen will.Matthias Brender, Leiter BIBEL TV, sagt: "Herzliche Einladung an alle Christen und Gemeinden, diese von Tausenden Unterstützerinnen und Unterstützern finanzierte Kampagne als Anknüpfungspunkt zu nutzen. Auch der Nachbar, der Arbeitskollege oder der Freund im Sportverein werden diese Plakate sehen - das macht es einfach, über Gott ins Gespräch zu kommen."Über Bibel TV: Bibel TV ist ein christlich-ökumenisches Medienhaus mit Sitz in Hamburg und größtenteils durch Spenden finanziert. 