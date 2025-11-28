DAX Prognose für Freitag, 28.11.25 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 23.725 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels gaben die Bullen gleich Gas, wurden aber sofort wieder eingefangen. Es ging zurück unter die 23.800 Punkte, unter der sich der Index bis zum Nachmittag aufgehalten hat. Der kleine Spike am Nachmittag wurde ebenfalls direkt wieder abverkauft. Zwar konnte sich der Index am Nachmittag noch einmal über die 23.800 Punkte schieben, gab dieses Level im weiteren Handelsverlauf wieder auf. Der Xetra Schluss wurde unter dieser Marke formatiert, war aber grün. Bisher sind in dieser Handelswoche alle Tage mit einem Xetra Tagesgewinn abgeschlossen worden. Nachbörslich ging es in einer engen Box seitwärts weiter. Der DAX ging bei 23.791 Punkten aus dem Tageshandel.

? Drei Key Takeaways

DAX bleibt kurzfristig bullisch , solange der Index im Stundenchart über der SMA20 notiert - mögliche Ziele reichen bis 23.965/80 Punkten .

Unterstützungen sind stark gebündelt im Bereich der SMA50 und des 23,6%-Retracements, was Rücksetzer zunächst begrenzt stabil halten sollte.

Erwartete Tagesrange zeigt leicht aufwärtsgerichtete Tendenz (23.847-23.954 oben) bei einer Bull-Wahrscheinlichkeit von 60 % gegenüber 40 - für das Bear-Szenario.

Der DAX aktuell startete gestern Morgen bei 23.725 Punkten in den vorbörslichen Handel. Mit Beginn des Xetra-Handels legten die Bullen zunächst zu, wurden jedoch rasch wieder ausgebremst. Der Index fiel erneut unter die Marke von 23.800 Punkten, an der er sich bis zum Nachmittag überwiegend aufhielt. Ein kurzer Spike wurde ebenfalls direkt abverkauft. Zwar gelang am Nachmittag ein erneuter Anstieg über 23.800 Punkte, jedoch konnte der DAX dieses Niveau nicht halten. Der Xetra-Schlusskurs lag knapp darunter - aber im Plus. Damit verzeichneten in dieser Handelswoche bislang alle Xetra-Tage einen Gewinn. Nachbörslich lief der Markt seitwärts in einer engen Range weiter. DAX aktuell endete bei 23.791 Punkten.

Per Xetra-Schluss am 27.11.2025 lagen 25 Aktien im Plus, 15 im Minus. Die Gewinnerliste führte Infineon mit +2,64 - an, gefolgt von Siemens Energy mit +1,96 - und erneut Infineon (Halbleitersektor) mit +1,81 - Schwächer zeigten sich RWE (-1,52 - die Commerzbank (-1,39 - sowie E.ON (-1,29 %).

Kennzahl 27.11. 26.11. Erwartet Ist Tageshoch 23.852 23.783 23.847 23.852 Tagestief 23.707 23.458 23.667 23.707 Xetra-Schluss 23.767 23.726 - - Tagesschluss 23.791 23.760 - - Range (Punkte, 8-22 Uhr) 145 325 - -

Chartcheck - DAX Prognose im 1-Stunden-Chart

Der DAX aktuell notierte gestern oberhalb der SMA20 (23.795 Punkte). Mehrere Rückläufe an diese Linie wurden jeweils gekauft. Solange der Index per Stundenschluss über der SMA20 bleibt, bleibt das Chartbild bullisch und die DAX Prognose positiv...

