Ein Defekt in einem Datenzentrum der Chicago Mercantile Exchange (CME) hat am Freitag den weltweiten Handel mit Futures und Optionen gestoppt - ausgerechnet am Verfallstag: Öl, Gold, Aktien-Indizes, FX- und Zinskontrakte - alle sind betroffen. Händler fürchten erheblichen Folgen für Kurse und ihr Risikomanagement. Handelsstopp bei CME sorgt für globalen Derivate-Freeze Ein technisches Problem an der weltgrößten Terminbörse in Chicago droht die globalen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE