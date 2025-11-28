Der Chip-Gigant Broadcom profitiert massiv vom KI-Boom - insbesondere durch Aufträge großer Tech-Konzerne wie Google und Meta Platforms. Nun stellt sich die Frage: Gibt es da noch Kurs-Spielraum? Oder ist die Aktie bereits heiß gelaufen? Broadcom hat sich in den letzten Jahren von einem klassischen Halbleiter- und Infrastruktur-Anbieter zu einem zentralen Baustein der globalen KI-Supply-Chain entwickelt. So basieren die TPU-Chips von Alphabet maßgeblich ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.