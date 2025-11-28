Die Ostangler Brandgilde stellt nach ihrer Fusion mit der Landesschadenhilfe Versicherung VVaG die strategische Neuausrichtung der neuen Unternehmensgruppe vor. Künftig übernimmt die LSH AG als Assekuradeur der Ostangler Brandgilde das Privatkunden-Maklergeschäft. Gut ein Jahr ist es her, dass die Landesschadenhilfe und die Ostangler Brandgilde ihre Fusion verkündet hatten. Mitte des Jahres wurde die Fusion schließlich vollzogen. Nun hat die Unternehmensgruppe in einer Mitteilung ihre neue strategische ...

