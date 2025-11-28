Die zeitlich befristete Effizienzhaus 55-Plus-Förderung startet am 16.12.2025. Dies hat das Bundesbauministerium bekannt gegeben. Gefördert werden baureife Vorhaben mit 100% Erneuerbaren Energien über zinsverbilligte KfW-Kredite. Welche Voraussetzungen für die Förderung zu erfüllen sind. Am 16.12.2025 geht die EH55-Plus-Förderung an den Start. Mit dem Programm soll der sogenannte Bauüberhang kurzfristig aktiviert werden, wie das Bundesbauministerium mitgeteilt hat. In Deutschland würden sich rund ...

