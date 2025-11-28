Chart des Tages | EURUSD Forexpaar (28.11.25)

Der Euro-Dollar-Kurs (EURUSD) zeigt heute eine leichte Korrektur und bewegt sich wieder in Richtung der Zone um 1,157, während die Märkte gespannt auf die deutschen Inflationsdaten um 14:30 Uhr blicken. Die gestrigen EZB-Protokolle fielen überraschend hawkish aus: Die Europäische Zentralbank signalisierte eine Pause bei weiteren Zinssenkungen.

Auf der anderen Seite sendet die US-Wirtschaft weiterhin robuste Signale - darunter niedrigere-als-erwartete Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe - was den Dollar stärkt und die EURUSD Prognose zunehmend belastet.

Auch die aktuellen deutschen Einzelhandelsumsätze für Oktober enttäuschten deutlich:

Tatsächlich: -0,3 %

Prognose: +0,2 %

Voriger Wert: +0,2 %

Ein möglicher Rückgang des privaten Konsums in Europa schwächt die Argumente für einen starken Euro. Da der resiliente Verbraucher einer der zentralen Stützpfeiler für die Eurozone war, könnte eine Eintrübung der Nachfrage die EZB zusätzlich unter Druck setzen - und EURUSD entsprechend beeinflussen.

?? Technische EURUSD Prognose (D1-Chart)

Nach drei Tagen deutlicher Aufwärtsbewegung setzt der EURUSD nun zu einer leichten Korrektur an. Der Kurs befindet sich im Mittelfeld zwischen der EMA200 (rote Linie) und der EMA50 (orange Linie) - ein klassisches Zeichen von Marktunsicherheit über die kurzfristige Trendrichtung. Trotz einer Wahrscheinlichkeit von rund 84 - für eine Zinssenkung im Dezember ist bei den Anlegern keine klare Trendüberzeugung erkennbar.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken...

