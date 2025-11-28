www.bernecker.info

Platin bitte nicht vergessen! Der Preis klettert wieder über 1.630 $ je Unze. Auslöser ist der Start eines physisch abgewickelten Platin-Kontrakts an der Guangzhou Futures Exchange, offen für institutionelle wie private Anleger. Das weitet die Marktteilnahme und stärkt die Erwartung kräftiger chinesischer Nachfrage. Platin liegt seit Jahresbeginn über 70 % im Plus. Treiber sind Safe-Haven-Flows, Engpässe in Südafrika und starke Käufe aus China. Die World Platinum Investment Council sieht 2025 ein Defizit von 69.200 Unzen. Davon profitieren auch die Platinminen.Sibanye Stillwater ist solch ein Profiteuer. Wir hatten den Titel im Sommer in der Bernecker Daily und zuvor auch im Bernecker TV empfohlen. Das 12-Monats-FWD-KGV liegt um die 18, dürfte aber bei stabilen Platinpreisen deutlich tiefer anzusetzen sein. Die Markttechnik sieht auch hier weiter bullisch aus.