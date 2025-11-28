Überraschende Entlastung für die Deutsche Bank: Der Finanzstabilitätsrat (FSB) senkt die Risikokategorie des Instituts und reduziert damit die zusätzlichen Kapitalanforderungen. Das schafft neuen Handlungsspielraum und könnte der Aktie des Frankfurter Geldhauses frische Impulse verleihen.Die Deutsche Bank hat von den internationalen Regulierungsbehörden eine bemerkenswerte Entlastung erhalten. Der FSB stuft das Institut neuerdings in die niedrigste von fünf Kategorien systemrelevanter Großbanken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
