Nach der jüngsten Erholung am deutschen Aktienmarkt lassen es die Anleger am "Black Friday" ruhig angehen lassen. Der DAX notiert gegen Mittag kaum verändert. Damit steuert der deutsche Leitindex auf ein etwa dreiprozentiges Wochenplus zu. Der eigentlich gute Börsenmonat November würde aber immer noch mit einem Abschlag von knapp einem Prozent zu Ende gehen."Der DAX konsolidiert auf hohem Niveau. Auffällig ist das Ausbleiben von Gewinnmitnahmen. Anleger setzen offenbar darauf, dass die Thanksgiving-Rally ...Den vollständigen Artikel lesen ...
