EQS-Ad-hoc: PLANOPTIK AG / Schlagwort(e): Prognose
Die länger als erwartet anhaltenden schlechten gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben bislang ein Wachstum des Konzernumsatzes gegenüber dem Vorjahr verhindert. So konnten auch die neuen Kundenbeziehungen die negative Entwicklung im Bestandsgeschäft noch nicht hinreichend kompensieren.
In Folge der niedrigen Umsätze und der hohen Aufwendungen für die geplante Expansion, für die strukturelle Vereinfachung und vor allem für den Wechsel in den Regulierten Markt sowie für die Umstellung der Rechnungslegung auf IFRS wird aus heutiger Sicht für das laufende Geschäftsjahr 2025 im Konzern ein leicht negatives Ergebnis vor Steuern erwartet.
Kontakt:
Stefan Thoma
PLANOPTIK AG
Ueber der Bitz 3
D-56479 Elsoff
Telefon: +49 (0)2664 5068 52
investor.relations@planoptik.com
Über PLANOPTIK
Die PLANOPTIK AG setzt weltweit Standards beim Einsatz von Glas in der Mikrosystemtechnik und der Halbleiterindustrie. Hersteller aus über 40 Ländern verwenden mikrostrukturierte Komponenten von PLANOPTIK zum Einbau in ihre Produkte. Für modernste Sensoren, für noch kleinere Mikroelektronik und für neue Möglichkeiten in der Mikrofluidik für die medizinische Diagnostik und Therapie.
Mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickeln gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern neueste Produkte und stellen die präzise Fertigung der Mikrokomponenten für viele Jahre sicher. Neueste Wafer-basierte Produktionstechnologien ermöglichen dabei schnelle und individuelle Lösungen bei hohen Fertigungsvolumen.
Ende der Insiderinformation
28.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PLANOPTIK AG
|Ueber der Bitz 3
|56479 Elsoff
|Deutschland
|Telefon:
|+49 2664 5068-0
|Fax:
|+49 2664 5068-91
|E-Mail:
|investor.relations@planoptik.com
|Internet:
|www.planoptik.com
|ISIN:
|DE000A0HGQS8
|WKN:
|A0HGQS
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2237466
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2237466 28.11.2025 CET/CEST