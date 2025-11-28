Angesichts der globalen Umstrukturierung von Lieferketten und steigender Nachhaltigkeitsanforderungen behauptet sich Taiwans Textilindustrie weiterhin mit ihrer bewährten Formel: Innovation Design Nachhaltigkeit. Während der Taipei Innovative Textile Application Show (TITAS) 2025 präsentierte die Taiwan Textile Federation (TTF) im Rahmen des "Textile Export Promotion Program (TEPP)" die RECODE 2050 Fashion Showcase und unterstrich damit Taiwans zukunftsweisende Stärken auf der Weltbühne.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251127936389/de/

RECODE 2050 Fashion Show rückt Taiwans nachhaltige Textilinnovationen ins Rampenlicht

Mit mehr als hundert einflussreichen internationalen und inländischen Marken, Einkäufern und Medienvertretern diente die Veranstaltung nicht nur als Modenschau sie wurde zu einer Plattform für strategischen Dialog zwischen Taiwans Textilökosystem und globalen Märkten. Neunzehn Hersteller arbeiteten mit sechs Designerlabels zusammen und präsentierten 48 Looks, die zukunftsfähige Materialien, zirkuläres Handwerk und funktionales Design vereinten. Die Show brachte Taiwans Nachhaltigkeitsvision für 2050 zum Leben und demonstrierte zugleich die integrierte Wettbewerbsfähigkeit "vom Polymer bis zum Kleidungsstück" für die Märkte in den USA, Europa, Japan und weiteren Regionen.

Taiwan führt bei grüner Innovation und Hightech-Fertigung

Da die globale Modebranche zunehmend mit regulatorischem Druck in Bezug auf CO2-Reduktion, Rückverfolgbarkeit, Recyclingsysteme und Kreislaufanforderungen konfrontiert ist, wird Taiwans vollständige Lieferkette von der Vorstufe bis zur Endfertigung zu einem entscheidenden Vorteil. Die 19 teilnehmenden Unternehmen spiegelten diese industrielle Tiefe wider, darunter:

Li Peng (Libolon) ein führendes Unternehmen in der vertikalen Integration von Polymeren bis hin zu Stoffen;

New Wide ein Spezialist für Innovationen im Rundstrick seit über 40 Jahren;

SINGTEX Schöpfer des weltweit bekannten Coffee-Yarn-Konzepts;

SABRINA ein erstklassiger Hersteller von Performance-Bekleidung auf olympischem Niveau.

Im Rahmen von TEPP ist eine weitere internationale Modenschau für 2026 geplant, um Taiwans Führungsrolle im Bereich Nachhaltigkeit noch stärker hervorzuheben.

Vertraut von globalen Sportmarken und den größten Events der Welt

Taiwan ist ein Schlüssellieferant für Nike, Adidas, Lululemon, Under Armour, The North Face und zahlreiche weitere globale Marken über 70 ihrer leistungsstarken, nachhaltigen Stoffe stammen aus Taiwan. Die Industrie spielt auch bei internationalen Sportereignissen wie den Olympischen Spielen und FIFA-Turnieren eine zentrale Rolle.

Bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2022 verwandelten taiwanische Unternehmen Meeresabfälle in hochwertige Fasern und entwickelten mithilfe platzsichernder Webtechniken nächste-Generation-Trikots, die von neun Nationalteams getragen wurden. Dieser Erfolg setzte sich bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023 und der UEFA Champions League fort, wo 16 Teams Leistungsstoffe "Made in Taiwan" wählten. Für die Olympischen Spiele 2024 in Paris lieferte Taiwan ultraleichte, atmungsaktive und feuchtigkeitsableitende Stoffe für nationale Basketball-Trainingssets; zudem kamen ozeanrecycelte Garne in Tennisbekleidung der Australian Open zum Einsatz.

Mit Blick auf die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 wird Taiwan erneut eine technologische Schlüsselrolle im Hintergrund spielen. Materialien wie das aus Meeresplastik recycelte Polyester von Far Eastern New Century sowie die umweltfreundlichen Recyclingstoffe von Li Peng (Libolon) wurden bereits von globalen Marken ausgewählt. Taiwans wachsendes Portfolio an nachhaltigen, funktionalen und intelligenten Textilien wird weiterhin die besten Athleten der Welt unterstützen.

Für weitere Informationen folgen Sie bitte der TEPP-Projektwebsite, Facebook, LinkedIn sowie YouTube.

Ad. by TITA

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251127936389/de/

Contacts:

Media contact

Contact: Ms. Minerva Liao

Email: n891@textiles.org.tw

Tel +886-2-23417257 #2311

Website: https://export.textiles.org.tw/en/