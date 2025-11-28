Jetzt ist der Moment, in dem Anlegerherzen höherschlagen: Bekannte Börsenbriefe, die in den letzten Jahren mit beeindruckenden Erfolgen für Furore sorgten, gibt es zum Black Friday mit satten 20 Prozent Rabatt! Wer klug investiert, profitiert jetzt doppelt - von bewährten Strategien und dem einmaligen Sonderpreis. Wenn es um nachhaltigen Börsenerfolg geht, gibt es keine Abkürzungen - aber es gibt kluge Entscheidungen. Eine davon: Der Griff zu jenen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.