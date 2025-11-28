Die Aktie des NYSE-notierten IT-Unternehmens Similarweb hat zuletzt weniger Aufmerksamkeit erhalten, obwohl sich die fundamentalen Signale zunehmend aufhellen. Die jüngsten Entwicklungen im Kerngeschäft und bei den Gen-AI-Produkten deuten darauf hin, dass der Markt das Wachstumspotenzial noch immer unterschätzt. Gen-AI wird zum strategischen Wachstumstreiber Similarweb profitiert spürbar von der wachsenden Nachfrage nach KI-gestützten Datenlösungen. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.