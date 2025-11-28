Die Aktie des NYSE-notierten IT-Unternehmens Similarweb hat zuletzt weniger Aufmerksamkeit erhalten, obwohl sich die fundamentalen Signale zunehmend aufhellen. Die jüngsten Entwicklungen im Kerngeschäft und bei den Gen-AI-Produkten deuten darauf hin, dass der Markt das Wachstumspotenzial noch immer unterschätzt. Gen-AI wird zum strategischen Wachstumstreiber Similarweb profitiert spürbar von der wachsenden Nachfrage nach KI-gestützten Datenlösungen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
