Silber - Neuer Trendschub auf das Allzeithoch in Vorbereitung!

Der Silberpreis absolvierte in den vergangenen Wochen nach dem erneuten Test des Allzeithochs bei 55 USD/Feinunze eine Konsolidierung, konnte sich jedoch oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 50 USD behaupten. Angesichts der laufenden Korrektur an den internationalen Leitbörsen profitiert Silber aktuell wie die klassische Krisenwährung Gold weiterhin von seinem Nimbus als "sicherer Hafen" in Krisenzeiten, während die Nachfrage nach dem Industriemetall vor allem aus der Solarindustrie weiterhin hoch bleibt.

Die Lage: Marktkorrektur rückt Silber in den Fokus!

Angesichts der sich ausweitenden Korrektur im US-Technologiesektor sowie bei anderen Assets wie Kryptowährungen rücken Edelmetalle wie Gold als Investment wieder stärker in den Fokus vieler institutioneller und privater Investoren. Auch Silber bleibt als günstigere Alternative zu Gold weiterhin gefragt. So verzeichnete der iShare Silver Trust als einer der größten börsennotierten Silber-ETFs im Oktober weitere Nettomittelzuflüsse von knapp 507 Mio. USD. Auch in Emerging Markets wie Indien ist Silber nicht nur bei institutionellen Investoren begehrt. So verzeichneten Silber-ETFs in Indien laut einer Erhebung der Nachrichtenagentur Reuters im September dieses Jahres Rekordmittelzuflüsse im Gesamtvolumen von 53,42 Mrd. INR (umgerechnet rund 596 Mio. USD), wobei sich dieser Trend laut Reuters auch im Oktober weiter fortgesetzt hat.

Die Perspektive: Silbernachfrage zieht weiter an!

Als eigentlicher Treiber bei Silber dürfte sich jedoch die weiter erholende Nachfrage aus der Industrie erweisen, die angesichts der weiterhin robusten Binnenkonjunktur in den USA und Europa, aber auch der Wirtschaftsbelebung in Kernmärkten wie China, deutlich anzieht. Da Silber aufgrund seiner einzigartigen physikalischen Eigenschaften und seiner überlegenen elektronischen Leitfähigkeit in vielen Schlüsselindustrien wie Elektronik und Elektrotechnik, aber auch in der Automobilindustrie sowie in der Chipfertigung, eingesetzt wird, dürfte die Nachfrage bei Silber auch in den kommenden Quartalen weiter anziehen. In diesem Zusammenhang dürfte vor allem China weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Da China den Ausbau seiner Solarkapazitäten weiter forciert, dürfte sich dieser Trend auch mittelfristig weiter fortsetzen, zumal der Silberbedarf bei Solarzellen mit hohem Wirkungsgrad überdurchschnittlich hoch ausfällt. Neben der anhaltend hohen Silbernachfrage aus der Solarindustrie, die in 2024 Schätzungen zufolge bei rund 15 % der gesamten Silbernachfrage gelegen hatte, dürfte nun auch die Silbernachfrage aus anderen Industriezweigen wie der Chip- und Halbleiterfertigung, Elektrotechnik und der Automobilindustrie für frische Impulse sorgen. In 2024 hatte die Silbernachfrage aus der Industrie laut einer Erhebung des World Silver Survey bei 680,5 Mio. Unzen gelegen, was rund 59 % der Gesamtnachfrage von 1,16 Mrd. Unzen entspricht. Für 2025 rechnen die Experten des Silver Institutes auch angesichts der zuletzt rasant gestiegenen Silberpreise mit einer leicht rückläufigen Gesamtnachfrage bei Silber von 1,12 Mrd. Unzen. In Verbindung mit der anhaltend hohen Investmentnachfrage bei Silber dürfte sich das Angebotsdefizit laut einer Erhebung des Silver Institutes in 2025 auf 95 Mio. Unzen belaufen, was für tendenziell weiter steigende Silbernotierungen spricht.

Trading-Taktik: Der Silberpreis absolvierte in den vergangenen Wochen nach dem Test des Allzeithochs bei 55 USD eine Konsolidierung. Nachdem zuletzt Rücksetzer im Bereich unterhalb der Marke von 50 USD mit Käufen beantwortet wurden, sollte nun die Basis für eine weitere Fortsetzung der übergeordneten Aufwärtsbewegung gelegt worden sein. Es bietet sich an, bei bestehenden Long-Positionen den Stop-Loss auf 44 USD nachzuziehen.

Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung des Rohstoffs Silber Future Contract (Basiswert) könnte sich als Alternative zu einem Direktinvestment der Endlos-Turbo Long der DZ BANK (WKN: DU3QMM ) auf den Silber Future Contract-Rohstoff anbieten. Der Endlos-Turbo Long richtet sich an Anleger, die überproportional (gehebelt) an einer Kursentwicklung des Silber-Future Contract-Rohstoffs oberhalb der Knock-Out-Barriere partizipieren möchten. Die Partizipation wirkt dabei in beide Richtungen, d.h. man partizipiert gehebelt an allen Kursentwicklungen (negativen wie positiven) des Basiswerts. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert der Endlos-Turbo Long auf kleinste Kursbewegungen. Sollte der Kurs des Silber Future Contract-Rohstoffs an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit des Endlos-Turbo Long auf oder unter der Knock-Out-Barriere notieren (Knock-Out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo wertlos. Die Barriere, die stets dem aktuellen Basispreis entspricht, und der Basispreis selbst werden jeden Tag angepasst. Der Endlos-Turbo Long auf den Rohstoff des Basiswerts Silber Future Contract hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann den Endlos-Turbo Long an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen. Nach Einlösung durch den Anleger oder Kündigung durch die DZ BANK und sofern zuvor kein Knock-out-Ereignis eintritt, entspricht der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin dem EUR-Gegenwert der Differenz zwischen Kurs der Aktie des Basiswerts Silber Future Contract am jeweiligen Einlösungstermin bzw. ordentlichen Kündigungstermin und Basispreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis von 1,0.

Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger, wenn der Kurs des Rohstoffs auf den Basiswert Silber Future Contract zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. ( Totalverlustrisiko ). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihre Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann .

