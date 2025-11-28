EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: RENK Group AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

RENK Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



28.11.2025 / 14:13 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Hiermit gibt die RENK Group AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:



Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026

Ort: https://ir.renk.com/de/publications



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026

Ort: https://ir.renk.com/publications





28.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News