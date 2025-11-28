© Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Die Inflation in Deutschland dürfte im November 2025 auf 2,3 Prozent sinken. Das geht aus einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamts hervor. Nach den vorliegenden Daten sind die Verbraucherpreise im Monatsvergleich rückläufig. Gegenüber Oktober sinken sie voraussichtlich um 0,2 Prozent. Der Preisauftrieb bleibt damit schwächer als noch im Herbst. Die Kerninflation, die Nahrungsmittel und Energie ausklammert und als wichtiger Indikator für den zugrunde liegenden Preisdruck gilt, liegt im November nach den vorläufigen Ergebnissen bei 2,7 Prozent. Destatis betonte, dieser Wert zeige, dass der binnenwirtschaftliche Preisauftrieb weiter spürbar sei. Dem guten Wochenverlauf des Deutschen …