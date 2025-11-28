Brasiliens staatlicher Ölkonzern Petrobras fährt seine Ausschüttungs- und Investitionspläne zurück - ein spürbarer Kurswechsel inmitten fallender Rohölpreise. Gehören die Rekorddividenden der Vergangenheit an?Der Ölkonzern hat seinen Fünfjahresplan bis 2030 überraschend auf 109 Milliarden US-Dollar Investmentausgaben reduziert - rund 2 Prozent weniger als bislang vorgesehen. Der Schritt soll die Kasse schonen, denn die internationalen Ölpreise sind deutlich gefallen. Statt der früher kalkulierten 83 US-Dollar je Barrel notiert Brent derzeit nur bei etwa 63 US-Dollar. Der Großteil der Investitionen - 91 Milliarden US-Dollar - fließt in bereits laufende Projekte. Weitere 10 Milliarden müssen …

