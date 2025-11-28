Gute Nachrichten für Autobesitzer:innen: Der Bericht der Tüv-Hauptuntersuchung lässt sich ab sofort online beim Kraftfahrt-Bundesamt abrufen. Auch Führerschein und Fahrzeugpapiere sollen digitaler werden. Wie der ADAC berichtet, steht der Hauptuntersuchungsbericht des Tüv künftig auch online zur Verfügung. Bisher wurde er ausschließlich in Papierform ausgestellt. Dadurch soll vor allem die Weitergabe von Informationen an potenzielle Autokäufer:innen ...

