Hacker versuchen, über verschiedene Wege in Apples populäre Podcasts-App zu gelangen. Dann öffnet sich die App unerwünscht und spielt merkwürdige Inhalte ab. Viel schlimmer wird es aber offenbar nicht. Seit mehreren Wochen berichten Nutzer von iPhones und Macs über ein seltsames Verhalten bei der vorinstallierten App Podcasts. Sie gilt als beliebteste Podcast-Software weltweit. Wie die unabhängige IT-Nachrichtenseite 404 Media dokumentiert, startet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n