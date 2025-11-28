Die Deutsche Börse sorgt am Markt für Aufsehen: Der Frankfurter Börsenbetreiber verhandelt exklusiv über eine Übernahme der europäischen Fondsplattform Allfunds. Das sorgt für einen Höhenflug der Allfunds-Aktie. - und löst damit einen Kurssprung aus. Allfunds-Papiere zogen in Amsterdam zeitweise um mehr als 20 % an. Auch die Aktie der Deutschen Börse drehte nach anfänglicher Schwäche ins Plus. Auslöser ist ein unverbindliches Angebot über 8,80 Euro je ...

