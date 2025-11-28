Stuttgart (www.fondscheck.de) - Anlageziel des LBBW Global Dividend R Fonds (ISIN DE0009780411/ WKN 978041) ist es, langfristig angemessene Wertzuwächse abhängig von der allgemeinen Marktsituation der internationalen Aktienmärkte zu erwirtschaften, so die Experten von LBBW Asset Management.Dabei werde die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, lege der Fonds zu mehr als 50 Prozent des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen in- und ausländischer Emittenten an, von denen eine überdurchschnittliche Dividendenqualität erwartet werde und die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen seien und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handele. ...

