Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Responsible Defensiv X (ISIN LU0313461773/ WKN A0MX7L) erzielte im Oktober einen Wertzuwachs in Höhe von 0,9%, so die Experten von Sauren.Im Rentenbereich habe sich das Kapitalmarktzinsniveau leicht zurückgebildet. In der Folge hätten Staatsanleihen und Unternehmensanleihen moderate Wertzuwächse verzeichnet. Da sich die Renditedifferenz von Anleihen niedriger Bonität zu Anleihen hoher Bonität ausgeweitet habe, seien Hochzinsanleihen etwas hinter den übrigen Segmenten zurückgeblieben. Die ausgewählten Rentenfonds des Portfolios hätten im Oktober Zuwächse von bis zu 1,0% verbucht. Lediglich der von Andreas Meyer verwaltete und auf Spezialsituationen ausgerichtete FS Colibri Event Driven Bonds habe einen Wertrückgang ausgewiesen und 0,6% verloren. ...

