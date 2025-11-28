Hamburg (www.fondscheck.de) - Der Aramea Aktien Select R Fonds (ISIN DE000A0YJME6/ WKN A0YJME) ist ein Aktienfonds, welcher sich auf das Stock Picking von europäischen Aktien fokussiert, so die Experten von Aramea Asset Management.Ziel sei ein von Fundamentalanalyse geprägter Investmentansatz, der innerhalb des europäischen Anlageuniversums in Einzeltitel investiere, welche ein überdurchschnittliches Rendite-Risikoprofil aufweisen würden. Im Zuge der aktiven Strategie solle langfristig ein attraktiver Wertzuwachs erwirtschaftet werden. Derivate Instrumente könnten sowohl zur Absicherung- als auch zu Investitionszwecken eingesetzt werden. ...

