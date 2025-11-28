Neuer offener Standard ersetzt undurchsichtige Serverprotokolle durch mathematisch verifizierbare Belege und erleichtert Marktteilnehmern die Einhaltung der Transparenzanforderungen des EU-KI-Gesetzes und der MiFID II

Die VeritasChain Standards Organization (VSO), ein unabhängiges internationales Normungsgremium, hat heute die weltweite Veröffentlichung des VeritasChain Protocol (VCP) v1.0 bekannt gegeben. Das offene kryptografische Auditprotokoll wurde entwickelt, um mathematisch nachweisbare Transparenz für KI-gesteuerte und algorithmische Handelssysteme zu gewährleisten.

VCP ersetzt veränderbare Serverprotokolle durch eine manipulationssichere Kette kryptografischer Nachweise, die es Regulierungsbehörden, Brokern, Börsen und Handelsunternehmen ermöglicht, von einer vertrauensbasierten Aufsicht zu einer verifizierungsbasierten Aufsicht überzugehen.

Warum dies gerade jetzt relevant ist

Die Einführung von VCP v1.0 erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für die globale Marktinfrastruktur:

In den Jahren 2024 und 2025 gingen mehr als 80 Eigenhandelsfirmen aufgrund verschärfter Regulierung, opaker Ausführungsmodelle und Streitigkeiten über eingefrorene Auszahlungen in Konkurs. Dies führte zu einem Vertrauensverlust zwischen Händlern und Plattformen.

Weltweit erhöhen Regulierungsbehörden die Anforderungen an die algorithmische Rechenschaftspflicht von US-amerikanischen Vollstreckungsmaßnahmen gegen risikoreiche Devisenhandelsgeschäfte für Privatkunden bis hin zum KI-Gesetz der EU (Auflagen für risikoreiche KI, die 2026 in Kraft treten) und den MiFID II RTS 25/27/28-Reformen zur Zeitstempelintegrität und bestmöglichen Ausführung.

VCP begegnet dieser strukturellen "Vertrauenskrise", indem es einen unveränderlichen, durchgängigen Prüfpfad von der Generierung von KI-Signalen über Risikokontrollen bis hin zur endgültigen Ausführung bereitstellt.

Über das VeritasChain-Protokoll (VCP)

VCP v1.0 führt eine regulierungskonforme Auditarchitektur ein, die auf vier Säulen aufbaut.

1. Kryptographische Beweiskette

VCP erstellt einen Append-Only-Prüfpfad, der in jeder Einfügung, Löschung oder Änderung kryptografisch nachweisbar ist.

Dies wird durch moderne kryptografische und industrielle Standards gewährleistet:

Zeitgesteuerte Identifikatoren ( UUIDv7

Kanonische JSON-Datenformate ( RFC 8785

Hash-Ketten und Merkle-Bäume (RFC 6962)

Digitale Signaturen mit Ed25519

Zusammen sorgen diese Mechanismen dafür, dass Manipulationen nicht ohne sofortige Erkennung möglich sind.

2. Vollständige Lebenszyklusprotokollierung

Standardisierte Ereignistypen (einschließlich SIG, ORD, ACK, EXE, REJ, CXL) erfassen KI-Signale, Governance-Metadaten, Risikoprüfungen, Aufträge und Ausführungen nach einem einheitlichen Modell. Dies gewährleistet eine lückenlose Rückverfolgbarkeit auf heterogenen Handelssystemen von der Entscheidung bis zum Ergebnis.

3. Präzisionsgesicherte Daten

Alle monetären und quantitativen Werte werden als Zeichenfolgen statt als Gleitkommazahlen gespeichert. Auf diese Weise werden IEEE-754-Präzisionsfehler vermieden und eine auditierbare numerische Genauigkeit in rechtlichen und regulatorischen Kontexten gewährleistet.

4. Mehrstufiges Compliance-Framework

VCP definiert drei Implementierungsebenen, um verschiedenen Infrastrukturprofilen zu genügen:

Platinum Für Börsen und HFT-Umgebungen, mit PTPv2-Zeitsynchronisation, Nanosekunden-Zeitstempeln und SBE (Simple Binary Encoding)

Für Börsen und HFT-Umgebungen, mit PTPv2-Zeitsynchronisation, Nanosekunden-Zeitstempeln und SBE (Simple Binary Encoding) Gold Für institutionelle Broker und Buy-Side-Unternehmen, mit NTP, Mikrosekunden-Präzision und JSON-Transport

Für institutionelle Broker und Buy-Side-Unternehmen, mit NTP, Mikrosekunden-Präzision und JSON-Transport Silver Für den Einzelhandel und Prop-Trading-Umgebungen, mit Best-Effort-Zeitsynchronisation und nicht-invasiver Sidecar-Protokollierung, geeignet für MT4/MT5, White-Label-Plattformen und andere gehostete Systeme

Abstimmung mit weltweiten Regulierungsvorschriften

VCP ist konzipiert als "Compliance by Design" und folgt den wichtigsten regulatorischen Vorgaben, anstatt die Meldepflicht als untergeordneten Aspekt zu behandeln.

EU-KI-Gesetz (hochriskante KI)

Das VCP-GOV-Modul erfasst Modellkennungen, Hash-Werte, Entscheidungsfaktoren, Konfidenzwerte und Metadaten zur Freigabe durch Menschen. Unternehmen können daher die Anforderungen der Artikel 12 (Aufbewahrung von Aufzeichnungen) und 13 (Transparenz) für risikoreiche KI-Systeme erfüllen, indem sie einen maschinenlesbaren Prüfpfad für KI-gesteuerte Handels- und Risiko-Engines bereitstellen.

MiFID II (RTS 25/27/28)

Ein explizites ClockSyncStatus-Feld unterstützt in Verbindung mit unveränderlichen Attributen für Ausführung, Slippage und Latenz in VCP-TRADE die Anforderungen an die Zeitsynchronisation gemäß RTS 25 und liefert kryptografische Nachweise für die Überwachung der bestmöglichen Ausführung gemäß RTS 27/28.

GDPR (Recht auf Löschung)

Die Erweiterung VCP-PRIVACY unterstützt Crypto-Shredding-Muster, bei denen personenbezogene Daten mit subjektbezogenen Schlüsseln verschlüsselt werden und Löschanfragen durch die Schlüsselvernichtung erfüllt werden. So wird die Integrität der Prüfkette gewahrt, während verschlüsselte personenbezogene Daten nicht mehr abgerufen werden können.

Stakeholder, für die VCP entwickelt wurde (Problem bis Lösung)

Börsen und Dark Pools

Problem: Verdacht auf Internalisierung oder Front-Running, undurchsichtige Matching-Logik

Verdacht auf Internalisierung oder Front-Running, undurchsichtige Matching-Logik Lösung: Kryptografischer Nachweis der Preis-Zeit-Priorität und des Matching-Verhaltens, ohne vollständige Details des Orderbuchs offenzulegen

FX/CFD-Broker und Market Maker

Problem: Slippage-Streitfälle, Fragen zur bestmöglichen Ausführung und zu Ausführungsplätzen

Slippage-Streitfälle, Fragen zur bestmöglichen Ausführung und zu Ausführungsplätzen Lösung: Unveränderliche Nachweise zu Ausführungspreisen, Zeitstempeln, Slippage und Latenz sowie Reporting-Feeds auf regulatorischem Niveau

Eigenhandelsfirmen und Anbieter von Einzelhandelsinfrastruktur

Problem: Auszahlungskontroversen, Schließungen und ein branchenweiter Vertrauensverlust bei den Händlern

Auszahlungskontroversen, Schließungen und ein branchenweiter Vertrauensverlust bei den Händlern Lösung: Verifizierungs-Dashboards, VCP-authentifizierte Prüfpfade und kryptografische Nachweise für die Bearbeitung von Aufträgen im Einklang mit den offengelegten Regeln

Regulierungs- und Aufsichtsbehörden

Problem: Unvollständige, inkonsistente oder manipulierbare Protokolle, die Untersuchungen erschweren

Unvollständige, inkonsistente oder manipulierbare Protokolle, die Untersuchungen erschweren Lösung: Echtzeit-Audit-Streams, die maschinenlesbar und kryptografisch verankert sind und den Kosten- und Zeitaufwand für die forensische Rekonstruktion verringern

Heute vorgestellte Meilensteine

Im Rahmen der Einführung von v1.0 gibt VSO die folgenden Ressourcen und Programme bekannt:

VCP v1.0 Specification auf Englisch, Japanisch und Chinesisch veröffentlicht

auf Englisch, Japanisch und Chinesisch veröffentlicht VCP Explorer API v1.1 , die Merkle-Proof-Verifizierung und digitale Audit-Zertifikate einführt

, die Merkle-Proof-Verifizierung und digitale Audit-Zertifikate einführt VC-Certified -Programm, Anmeldung für Organisationen, die eine technische Konformitätszertifizierung anstreben, ab sofort möglich

-Programm, Anmeldung für Organisationen, die eine technische Konformitätszertifizierung anstreben, ab sofort möglich Drei Pilotintegrationen (darunter ein Brokerage- und ein Prop-Trading-Unternehmen, unter NDA) führen Silver-Tier-Implementierungsmodell ein

(darunter ein Brokerage- und ein Prop-Trading-Unternehmen, unter NDA) führen Silver-Tier-Implementierungsmodell ein Open-Source-SDKs für mehrere Sprachen auf GitHub veröffentlicht

Klarstellung zum Umfang der Zertifizierung (wichtig)

VC-Certified ist eine technische Konformitätszertifizierung, die ausschließlich die Übereinstimmung mit der VeritasChain-Protokollspezifikation bestätigt.

Sie stellt keine Bewertung oder Befürwortung der folgenden Merkmale einer zertifizierten Einrichtung dar und darf auch nicht als solche ausgelegt werden:

Finanzielle Solidität

Regulatorischer Status oder Lizenzierung

Geschäftspraktiken oder Risikomanagement

Investmentqualität oder -eignung

Diese Klarstellung erfolgt im Einklang mit der strikten VSO-Richtlinie zur Nichtunterstützung und Neutralität.

Über die VeritasChain Standards Organization (VSO)

Die VeritasChain Standards Organization (VSO) ist ein unabhängiges, internationales Normungsgremium, das sich für Transparenz, Fairness und Sicherheit auf den globalen algorithmischen Handelsmärkten einsetzt. Mit dem Ziel "Encoding Trust in the Algorithmic Age" (Vertrauen im Zeitalter der Algorithmen sichern) entwickelt und pflegt VSO das VeritasChain-Protokoll (VCP) und orientiert sich dabei an den Finanzdienstleistungsstandards ISO/TC 68. VSO hat seinen Sitz in Tokio und bringt eine japanische Regulierungsdisziplin in die globale Marktinfrastruktur ein.

Website: https://veritaschain.org

GitHub: https://github.com/veritaschain

Press-Kit: https://veritaschain.org/press

