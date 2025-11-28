Dieser Biotech-Wert zieht mit der jüngsten Quartalsbilanz klare Grenzen - enttäuschende Zahlen, aber wachsende Hoffnungen. Und der Markt reagiert prompt. Der Hamburger Wirkstoffforscher Evotec steckt tief in einem Sanierungsprozess: Umsatzrückgänge im Kerngeschäft, sinkende Nachfrage bei Contract-Research und ein schwieriger Markt für frühe Wirkstoffentwicklung belasten das Geschäft. Dennoch zeigt sich in dieser Woche ein überraschendes Phänomen: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
