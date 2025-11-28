Dieser Biotech-Wert zieht mit der jüngsten Quartalsbilanz klare Grenzen - enttäuschende Zahlen, aber wachsende Hoffnungen. Und der Markt reagiert prompt. Der Hamburger Wirkstoffforscher Evotec steckt tief in einem Sanierungsprozess: Umsatzrückgänge im Kerngeschäft, sinkende Nachfrage bei Contract-Research und ein schwieriger Markt für frühe Wirkstoffentwicklung belasten das Geschäft. Dennoch zeigt sich in dieser Woche ein überraschendes Phänomen: ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.