Der Bitcoin hat nach einem starken Preisverfall zuletzt wieder etwas Boden gutgemacht. Seit den Tiefs im Bereich 80.000 US$ ging es für die Mutter aller Kryptowährungen um +13% hinauf. Doch wie sind die weiteren Aussichten? Ist die Erholung nachhaltig oder handelt es sich nur um ein kurzes Strohfeuer? Zinshoffnung gibt Auftrieb Kryptowährungen können aktuell auch davon profitieren, dass die Erwartungen an eine Dezember-Zinssenkung nach dovishen Aussagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de